شكرا لقرائتكم خبر عن 17 غارة إسرائيلية حتى الآن على الضاحية الجنوبية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل الإعلام بأن الجيش الإسرائيلي شن فجر الخميس سلسلة غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، ما تسبب في انقطاع الكهرباء وتغطية الدخان للمنطقة.

وأكدت أن الغارات المتواصلة تستهدف مناطق حارة حريك وبئر العبد الكفاءات في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشن الطيران الإسرائيلي 17 غارة حتى الآن على الضاحية الجنوبية ‏استهدفت الحدث وحي الأمريكان وال‏شياح وال‏سان تيريز وتقاطع الكفاءات و‏حارة حريك و‏برج البراجنة.

وكان قد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق إنذارا بالإخلاء الفوري إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في خمسة مبان بحارة حريك وبرج البراجنة و️حدث غرب.

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ألف و928 قتيلا، و9 آلاف و290 جريحا منذ 8 أكتوبر 2023.