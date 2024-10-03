شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامي لرئيس حكومة لبنان يكشف تفاصيل لقاء ميقاتي وبري وجنبلاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس حكومة لبنان، إن لقاء نجيب رئيس وزراء لبنان و وليد جنبلاط عضو مجلس النواب اللبناني سابقًا و نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني كان بهدف التشاور معًا في سبيل دفع عملية انتخاب رئيس الجمهورية قدمًا إلى الأمام وأن التشاور ركز على هذه النقطة وعلى مسألة أساسية وهي تأكيد الموقف اللبناني الداعم للمبادرة الفرنسية الأمريكية الداعية إلى وقف إطلاق النار

وأضاف «الجميل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاء تزامن مع انعقاد مجلس الأمن والكلام اللبناني في مجلس الأمن لتأكيد على هذه المسألة والالتزام بتطبيق قرار 1701 ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالمبادرة كمرحلة أولى وإرساء هدنا لمدة 21 يومًا على ان يلي ذلك عديد من المشاورات لبحث في سبل التطبيق الكامل للقرار 1701 بدْا بوقف الخروقات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي المستجد على لبنان.

وتابع: « كان هناك محاولة لجمع الأطياف اللبنانية بدءًا بالأطياف الإسلامية على ان يتم التشاور لاحًقا مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والقيادات المسيحية الأحزاب المسيحية سعيًا لدفع عملية انتخاب رئيس لأن المرحلة المقبلة حتمًا ستقتضي بوجود رئيس جمهورية».