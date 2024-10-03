شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وسلطنة عمان تعتزمان العمل لتسوية الأزمات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة خارجية روسيا عقب لقاء وزيرها سيرجى لافروف ورئيس مجلس الشورى العمانى خالد المعولى أن موسكو ومسقط تعتزمان تنسيق الجهود للتوصل إلى تسوية للأزمات الإقليمية والدولية الحادة.

وقالت الوزارة في بيانها: "الطبيعة المتقدمة للعلاقات الودية التقليدية كانت موضع تقدير كبير، وفي الوقت نفسه، تم تأكيد نية موسكو ومسقط في تعميق الحوار السياسي وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني".

وشدد الطرفان على اهتمامهما المشترك بمواصلة "تنسيق السياسات الخارجية لصالح التسوية السريعة للأزمات الإقليمية والدولية الحادة حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس مراعاة المصالح المشروعة للأطراف المعنية، ووفقا للأحكام الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".