شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب القوات اللبنانية يشدد على ضرورة وجود رئيس في أقرب وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على ضرورة وجود رئيس في أقرب وقت للنهوض بمؤسسات الدولة، ولكن ليس أي رئيس، بل رئيس فعلي يمارس سلطة فعلية، وقادر على اتخاذ القرارات وصاحب رؤية استراتيجية.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" في بلدة معراب اللبنانية مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، لبحث التطورات السياسية والعسكرية والأمنية التي تشهدها البلاد بشكل سريع ويومي.



وأكد جعجع - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأربعاء أن الحل الفعلي والدائم للوضع القائم هو بعودة القرار إلى الدولة اللبنانية وبسط سلطتها وتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1701 1559 وتمكين مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني من فرض سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة.



واستعرض الجانبان مسألة النزوح الذي تشهده البلاد من بعض المناطق ووجوب إعطاء أولوية قصوى للنازحين اللبنانيين.