شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدعو مجلس الأمن الدولى إلى مساءلة "مجرمى الحرب الإسرائيليين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها وعلى دول الجوار، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لسياسات "الاحتلال والعدوان".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: "للمرة الثانية على التوالي خلال يومين واستمرارا في نهج الإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق سورية ودول المنطقة، قام الكيان الصهيوني اليوم بارتكاب جريمة جديدة من خلال الاعتداء على بناء سكني في منطقة مكتظة بالمدنيين وسط العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات الخاصة".

وأضافت الخارجية: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة للكيان الإرهابي على المدنيين في سورية ودول الجوار، وتدعو مجدداً مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته بوضع حد لسياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين المستترين بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض الدول الشريكة في هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأعلن مصدر عسكري سوري في وقت سابق من اليوم مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم إسرائيلي على حي المزة بدمشق.

كما قتل 3 مدنيين وإصيب 9 آخرين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف عددا من النقاط في مدينة دمشق فجر أمس.