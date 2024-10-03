شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء جراء عدوان إسرائيلى استهدف مبنى سكني بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة سوريين وأصيب آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية بدمشق.



وذكر مصدر عسكري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق.



وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى "استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة بالمكان".