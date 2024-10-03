شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يلتقى بالرئيس الإيرانى فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".

يذكر أن بزشكيان يزور قطر للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، حذر الرئيس الإيراني إسرائيل من "رد أكثر شدة" إذا هاجمت بلاده، بعد ضربة بعشرات من الصواريخ البالستية، نفذتها إيران، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.