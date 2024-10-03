اخبار الخليج

وزير الخارجية السعودى يلتقى بالرئيس الإيرانى فى الدوحة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يلتقى بالرئيس الإيرانى فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لوكالة الأنباء (واس)، تم خلال اللقاء "بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم".

يذكر أن بزشكيان يزور قطر للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

وفي وقت سابق من الأربعاء، حذر الرئيس الإيراني إسرائيل من "رد أكثر شدة" إذا هاجمت بلاده، بعد ضربة بعشرات من الصواريخ البالستية، نفذتها إيران، مساء الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا