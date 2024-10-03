شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: حملة تطعيم ضد شلل الأطفال فى غزة تبدأ منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة أن الاستعدادات جارية للجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ومن المقرر أن تبدأ في منتصف أكتوبر.

فى سياق آخر، أكد مندوب إيران بالأمم المتحدة أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حافة كارثة غير مسبوقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وأضاف مندوب إيران بالأمم المتحدة أن دعم الغرب لإسرائيل يشجعها على سلوكها "المقيت"، مؤكدا أن هجماتنا الصاروخية كانت ضرورية ومتناسبة.

ويناقش مجلس الأمن الدولى فى جلسة طارئة مساء الأربعاء تداعيات الرد الإيراني على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وآخرون، بعد أقل من 24 ساعة على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران ضد إسرائيل.

وخلال الجلسة جدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أنه آن الأوان لوقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وأدان جوتيريش بشدة عدوان إيران بالصواريخ على إسرائيل، مؤكدا أن عشرات الآلاف من اللبنانيين عبروا من لبنان إلى سوريا.

وأشار جوتيرش إلى أن المدنيون في لبنان يدفعون ثمنا باهظا للصراع، مؤكد أن الأوضاع في لبنان تتحول من سيئ إلى أسوأ.

وندد جوتيريش باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه "يجب أن يتوقف ذلك، ونحن بحاجة حتما إلى وقف لإطلاق النار، وتفادى الحرب الشاملة فى لبنان".