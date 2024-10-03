شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف الاحتلال على مركز إيواء ومنزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة مساء اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة لإيواء النازحين في مخيم النصيرات، ومنزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بجروح في قصف جوي إسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات.

كما استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج. 53 شهيدًا وأكد مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء في المدينة إثر عمليات القصف والتوغل في بلدات الفخاري ومعن والقرارة إلى 53 شهيدًا، وعشرات الجرحى والمفقودين تحت أنقاض المنازل التي قصفتها طائرات ومدفعية الاحتلال بشكل مكثف خلال 24 ساعة الماضية.