شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ارتفاع التضخم بنسبة 2.92% خلال أغسطس الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 2.92% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي.



وأوضحت الإحصاء - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في اغسطس الماضي بنسبة 0.07% على أساس شهري مقارنة بشهر يوليو الماضي، وعزت الارتفاع على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملابس والمواد الغذائية والتعليم.



وأشارت إلى أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.96% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.15% على أساس سنوي.



وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملابس) ارتفع بنسبة 5.76%، كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 0.91%، وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.71%.



ولفتت إلى أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 3.89%، كما شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 0.49% في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، وكذلك زادت أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) بنسبة 2.37% على أساس سنوي.



وارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.19%، وأسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.96%، كما زادت أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 2.52%، وكذلك أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 5.25%.