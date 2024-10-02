شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا بشدة الغارات الإسرائيلية الجديدة في غزة، والتي استهدفت مدرسة ودارا للأيتام بشمال القطاع، وأيضا منزلا في خان يونس بالجنوب، مخلفة نحو 40 قتيلا، وفقا لحصيلة أولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم /الأربعاء/، "إن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ عدة أسابيع، وبشكل متكرر، بنى تحتية مدنية تؤوي نازحين".

وأضاف: أن "فرنسا تجدد دعوتها، في مواجهة الوضع الإنساني الطارئ في غزة، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا وبدون شروط، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.