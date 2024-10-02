شكرا لقرائتكم خبر عن أسبانيا ترسل غدا طائرتين لإجلاء رعاياها من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم اسبانيا إرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء ما يصل إلى 350 مواطنا من لبنان غدا /الخميس/ .

وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية "مارجريتا روبليس" - حسبما ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية اليوم /الأبعاء/ - إن "الطائرات الإسبانية جاهزة، والطاقم مستعد لإعادة 350 إسبانيا موجودين في لبنان وطلبوا العودة إلى بلادهم".

واضافت الصحفية أنه يتواجد حاليا في لبنان ألف جندي إسباني بالإضافة إلى 650 جنديا إسبانيا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تقودها إسبانيا حيث نشرت 650 جنديا على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2022.