شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجلي أكثر من 200 من رعاياها في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الصينية، اليوم /الأربعاء/، إجلاء أكثر من 200 من رعاياها في لبنان، على ضوء تصاعد التوترات جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أنه تم نقل المجموعة الأولى بحرا إلى قبرص، أمس /الثلاثاء/، فيما عادت المجموعة الثانية جوا إلى بكين مباشرة، اليوم /الأربعاء/.

وعمدت الكثير من الدول مؤخرا إلى إجلاء رعاياها من لبنان على خلفية التوترات الأخيرة الناجمة عن الضربات الجوية الإسرائيلية، التي استهدفت البلاد خلال الأسبوع الماضي.