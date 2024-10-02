شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني: قوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق ثم انسحبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية.

وأشارت القيادة - في بيان اليوم /الأربعاء/ أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى أن قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت الخط الأزرق لمسافة 400 متر تقريبًا داخل الأراضي اللبنانية في منطقتَي خربة يارون وبوابة العديسة ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.