شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج تدخل مرحلة الصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج، غدا /الخميس/، مرحلة الصمت الانتخابي.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن فترة الدعاية الانتخابية بالنسبة للتونسيين في الخارج انطلقت، الخميس 12 سبتمبر الماضي، لتتواصل حتى اليوم /الأربعاء/، على أن يجرى الاقتراع بالخارج اعتبارا من بعد غد /الجمعة/، ولمدة 3 أيام.

وأضافت أن فترة الصمت الانتخابي خارج تونس، بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي الحالي، بداية من غد 3 أكتوبر عند منتصف الليل، وتتواصل حتى غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، فيما تمتدّ فترة الصمت الانتخابي داخل تونس من السبت 5 أكتوبر (منتصف الليل ودقيقة) حتى الأحد 6 أكتوبر مع غلق مكاتب الاقتراع عند السادسة مساء، وينظّم القانون الانتخابي مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة "الصمت" الانتخابي.

يذكر أنه يتنافس على الانتخابات الرئاسية التونسية 2024 كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي.