الخليج اليوم .. الأمير عبد العزيز بن سلمان يحذر من هبوط برميل النفط إلى 50 دولارا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من انخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، ما لم تلتزم دول "أوبك+" بحدود الإنتاج المتفق عليها.





وذكرت صحيفة "وول ستريت"، في تقرير لها اليوم الأربعاء نقلا عن مندوبين في مجموعة "أوبك+" أن الوزير السعودي قال إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء مجموعة "أوبك+" بحصص الإنتاج المتفق عليها.

وأشار أحد ممثلي المجموعة، فقد اعتبرت الدول الأخرى هذا البيان بمثابة تهديد مبطن بأن "المملكة مستعدة لبدء حرب أسعار للحفاظ على حصتها في السوق إذا لم تلتزم الدول الأخرى بالاتفاقيات".

وفي سبتمبر الماضي، أشارت "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادرها إلى استعداد السعودية للحد التدريجي في تخفيض إنتاجها النفطي البالغ مليون برميل يوميا، اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر، إلى أن المملكة مستعدة لاستئناف الإنتاج على الرغم من مخاطر انخفاض الأسعار على المدى الطويل.

وتحدد "أوبك+" كجزء من الاتفاق حصص إنتاج النفط لأعضائها، وبالنسبة للعام الحالي، يبلغ الحد الأقصى الإجمالي لمستوى الإنتاج نحو 39.425 مليون برميل يوميا، إذا لم نأخذ في الاعتبار إيران وفنزويلا وليبيا، وهي الدول غير المشاركة في الحصص.

كذلك تشارك 8 دول في المجموعة في اتفاقية طوعية لخفض إنتاج النفط مقدارها 2.2 مليون برميل يوميا، بدأت في يوليو 2023، وتنتهي في الربع الثالث 2024.

المصدر: نوفوستي