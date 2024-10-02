شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة الأونروا لـ"الخليج 365": نعمل على توفير مستلزمات الشتاء للنازحين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ، أن حملة التطعيمات التي أطلقتها وكالة الأونروا لتحصين أطفال قطاع غزة ممن هم دون سن العاشرة كانت ناجحة، موضحة أنه على الرغم من كل التحديات وبفضل تفاني موظفي الأونروا نجحت الوكالة في إيصال اللقاحات لما يقرب من 560,000 طفل في أنحاء قطاع غزة.

وأضافت القائمة بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحدي القادم بالنسبة لوكالة الأونروا هو توفير الجرعة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي ستكون ضرورية في الأسابيع المقبلة.

وبشأن دعم وكالة الأونروا للنازحين الفلسطينيين في فصل الشتاء، قالت إيناس حمدان، إنه فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الشتاء، تبذل الأونروا كل الجهود من أجل توفير الكميات الضرورية من مستلزمات الشتاء من أجل التخفيف من الظروف المعيشية الكارثية التي يعيشها النازحون.

وأشارت إلى أن الأونروا وباقي المؤسسات العاملة في المجال الانساني لا يزالون تواجه صعوبات كبيرة في إدخال هذه الامدادات الضرورية للغاية إلى قطاع غزة، وبمجرد وصول كل ما يتعلق بمستلزمات الشتاء سيتم توزيعها على النازحين.

ولفتت إيناس حمدان، إلى أن وكالة الأونروا تطالب بضرورة فتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وبكميات كافية، كما تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار حتى يتسنى لها تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يضمن وصولها لجميع النازحين، خاصة أن الوضع في قطاع غزة أشبه بالجحيم على الأرض.

