شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى ينذر سكان جنوب لبنان بالإخلاء ويضم فرقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء، اعتزامه مهاجمة سكان 24 بلدة فى جنوبى لبنان، وطالب سكانها بإخلائها، وضم فرقة جديدة إلى الهجوم البرى .

ووجَّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، إنذارا إلى سكان القرى في جنوبي لبنان.

‏وتابع في التغريدة "عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى شمال نهر "الأولي"، وهذا النهر هو آخر نقطة في جنوب لبنان، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي يريد تهجير السكان إلى خارج محافظة الجنوب.

وأعلن الجيش الإسرائيلى أنه منذ الصباح الباكر، أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل فيما يقرب من 20 دفعة منفصلة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن بيان الجيش إنه في إحدى هذه الهجمات، أطلق حزب الله نحو 20 صاروخا باتجاه منطقة حيفا والجليل الغربي، وسقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى إصابة أربعة منازل في المطلة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الأخير.