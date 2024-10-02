شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 فى كمين لحزب الله جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير إعلامية، قبل قليل، عن مقتل 4 جنود تابعين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة 20 آخرين في كمين لحزب الله عند بلدة العديسة جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن فى وقت سابق، عن انضمام الفرقة 36، إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني.

كما أفاد جيش الاحتلال، عن انضمام وحدات مشاة ومدرعات نظامية إلى العملية البرية في لبنان.