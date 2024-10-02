شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: الفرقة 36 انضمت إلى المناورات البرية على جبهة لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالأربعاء، 02 أكتوبر 2024 09:52 ص
أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، قبل قليل، عن انضمام الفرقة 36، إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.
كما أفاد جيش الاحتلال، عن انضمام وحدات مشاة ومدرعات نظامية إلى العملية البرية في لبنان.
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