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الحوثيون: قصفنا الاحتلال الإسرائيلى بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 02 أكتوبر 2024 09:51 ص

أعلنت جماعة الحوثى، قبل قليل، عن قصف دولة الاحتلال الإسرائيلي بثلاثة صواريخ مجنحة وحققت أهدافها، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

كما أعلنت جماعة الحوثيون، عن أنها لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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