شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف شمال إسرائيل بالمدفعية والصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية استهداف قوة مشاة إسرائيلية كبيرة فى شمال إسرائيل بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.

وذكرت الجماعة، في بيان على تليجرام، أنها استهدفت "قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلى مساء الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

فيما أعلن الحرس الثوري في الوقت ذاته إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد تل أبيب سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا".

وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي .

وأغلقت إسرائيل مجالها الجوي في أعقاب الهجوم الإيراني، وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا الهجوم "ستكون له عواقب" وهددوا طهران برد عنيف.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة الثلاثاء إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه.