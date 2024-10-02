شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتجنب حرب شاملة فى لبنان بأى ثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على خفض تصعيد الصراع في لبنان،في الوقت الذي تتزايد فيه حدة المخاوف من اتساع رقعة الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط مع تكثيف العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية الثلاثاء أن جوتيريش دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، منوها بضرورة تجنب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.