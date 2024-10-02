شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن:تحالف الأحزاب يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادان تحالف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار،العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة، واعتبره انتهاكاً جديداً لسيادة الأراضي اليمنية،ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وعبر التحالف الوطني - حسب الفضائية اليمنية -عن تأييده للبيان الرسمي الصادر عن الحكومة،وموقفها الثابت في الدفاع عن سيادة اليمن، وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراته الجوية الجديدة على الأراضي اليمنية،بما في ذلك مخاطرها في تعميق الأزمة الإنسانية.

وحمل تحالف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية،المليشيات الحوثية المسئولية عما يجري للبلاد ولمصالح المواطنين جراء التصعيد غير المسئول في ممرات الملاحة الدولية.