شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهدافا في الضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلامية فجر اليوم الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أهدافا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المنصات أن القصف تجدد على الضاحية عقب تحذير أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان المنطقة.

وأصدر الجيش إنذارا عاجلا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا في حي حارة حريك.

وزعم الجيش أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث ستعمل القوات الإسرائيلية بقوة ضدها.

وطالب الجيش بإخلاء المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية مساء الثلاثاء أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت فتركزت الأولى في منطقة بئر حسن قرب طريق مطار بيروت الدولي فيما استهدفت الأخرى منطقة الجناح وأصابت مبنى قرب مستشفى الزهراء الجامعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بداية الأمر أنه استهدف بيروت بضربة دقيقة دون الإدلاء بأي تفاصيل، ولاحقا قال في بيان إنه استهدف محمد جعفر قصير قائد "الوحدة 4400" في حزب الله.

كما يأتي استهداف ضاحية بيروت الجنوبية عقب قصف إيراني استهدف إسرائيل.