شكرا لقرائتكم خبر عن 55 شهيدا و156 مصابا ضحابا العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ إن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ٥٥ شخصا وإصابة ١٥٦ بجروح.

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من الأراضي اللبنانية، وتستهدف بشكل مباشر الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقد أعلن حزب الله في وقت سابق، التصدي إلى تحركات برية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البساتين الحدودية.

لبنان، إسرائيل، حزب الله، الحرب على لبنان، الاجتياح البري على لبنان، الاحتلال