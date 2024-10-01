شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون فى غزة يهللون ويكبرون احتفالا fوصول صواريخ إيران لإسرائيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من النشطاء الفلسطينيين، الثلاثاء، مقاطع فيديو توثق فرحة عارمة تجتاح قطاع غزة احتفالا بوصول صواريخ إيرانية إلى المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة وتحليقها في سماء تل أبيب والقدس المحتلة.

وأشار النشطاء الفلسطينيين إلى أن أهالي الشهداء والنازحين في مدينة غزة قد استقبلوا الصواريخ الإيرانية بالتهليل والتكبير، تعبيرًا عن تأييدهم وتفاعلهم مع هذه التطورات الميدانية.

فيما نشر حساب يتبع وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، يوثق وصول صواريخ باليستية إيرانية إلى القدس المحتلة وعدد من المستوطنات.

أعلن الحرس الثورى الإيراني، قبل قليل، عن أنه سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أى هجوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي إن أكثر من 250 صاروخًا باليستيًا استهدف مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل يعقد اجتماعا في قبو حكومي قرب القدس.

وقبل قليل أعلن جيش الاحتلال عن رصد صواريخ تم إطلاقها من إيران ، قائلاً في بيان إن "جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل"، وأن قيادة الجبهة الداخلية وزعت، في الدقائق الأخيرة، إرشادات للنجاة في أجزاء مختلفة من إسرائيل.

وكانت إيران قد هددت في تصريحات لعلي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين إن "إسرائيل تجاوزت خطوطها الحمراء" بعد استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، متعهداً بمواصلة طهران "دعم محور المقاومة".

وقال لاريجاني في تصريحات تليفزيونية الجمعة، قبل ساعات من إعلان حزب الله رسمياً استشهاد نصر الله: "إسرائيل تتخطى الخطوط الحمراء لطهران، وإن الوضع أصبح خطيرا". وتابع:"الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل، فمع اغتيال قادة المقاومة سيحل آخرون محلهم".