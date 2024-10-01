شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 11 شهيدا في غارتين للاحتلال على منزلين فى بعلبك وبريتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأن غارتي الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلين في بعلبك وبريتال أسفرت عن سقوط 11 شهيدا.



وأوضحت الوكالة أن فرق الإسعاف والإنقاذ في بلدة بريتال انتشلت 7 جثامين شهداء، في حين أن عدد ضحايا حي "الواد" بمدينة بعلبك بلغ 4 شهداء، مشيرة إلى تضرر المباني المجاورة، ومبنى المركز الإقليمي للأمن العام ومركز الصليب الأحمر اللبناني، وعدد من السيارات.