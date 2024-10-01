شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة وقف الحرب على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، خلال اتصال هاتفي مع ورئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر ، على ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، جاء ذلك وفقا لما أفاد به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وحذر العاهل الأردني، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد الإقليمي الذي من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر المنطقة والعالم نحو حرب شاملة ذات عواقب وخيمة.