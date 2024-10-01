الخليج اليوم .. وكيل فهد المولد يعلق على أنباء وفاة موكله دماغيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفى جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد نجم نادي الشباب ومنتخب السعودية لكرة القدم الشائعات عن وفاة اللاعب دماغيا.

وكيل فهد المولد يعلق على أنباء وفاة موكله دماغيا

وكتب الظفيري عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "لازالت حالة فهد المولد مستقرة، وعلى التنفس الصناعي".

وتابع: "لاحظنا في الأيام الماضية خروج شائعات تسببت بضرر لعائلة فهد، وتم اتخاذ الإجراء القانوني صباح اليوم".

وكان المولد تعرض لحادث سقوط من شرفة منزله بالدور الثاني خلال تواجده في إجازة قصيرة بدبي قبل أسابيع.

ونقل المولد وقتها إلى أحد مستشفيات دبي، في حالة صحية حرجة، قبل أن يتم نقله إلى العاصمة السعودية الرياض عبر طائرة إخلاء طبي.

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