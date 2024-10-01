شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى يستهدف خيمة نازحين غرب خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

استُشهد 11 فلسطينيا بينهم امرأة وطفلة، اليوم الثلاثاء، فى قصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة زنون غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى ناصر.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضى، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

