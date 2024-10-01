شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 66% من مبانى غزة دمرها القصف والعدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات"، فى تحديثه التاسع لتقييمه للأضرار التى لحقت بالمبانى فى قطاع غزة، عن أن 66% من مبانى غزة دمرها القصف والعدوان الإسرائيلى، تشمل 163,778 مبنى في المجموع، يستند التحليل على صور أقمار صناعية عالية الدقة تم جمعها فى الثالث والسادس من سبتمبر 2024.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت نتائج التحليل بأن المنطقة الأكثر تضررا بشكل عام هي محافظة غزة، حيث تضرر 46,370 مبنى. وتأثرت مدينة غزة بشكل ملحوظ، حيث دمر 36,611 مبنى .

كما أصدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الـفاو)، تحديثا عن صحة وكثافة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وجد أن حوالي 68% من حقول المحاصيل الدائمة في القطاع أظهر انخفاضا كبيرا في الصحة والكثافة في سبتمبر 2024 .

وذكر بيان صادر عن مؤسسة الأمم المتحدة للتدريب والبحث - التي يعد مركز الأقمار الصناعية جزءا منها - أن المركز خلال هذا العام من الصراع، قدم باستمرار للعاملين في المجال الإنساني بيانات محدثة شملت تقييمات للطرق والأضرار الزراعية وتحليلا تفصيليا لمستوى الضرر اللاحق بمواقع التراث الثقافي والمدارس.

وتوثق تحليلات صور الأقمار الصناعية التي أجراها مركز (اليونوسات)، الدمار واسع النطاق وتسلط الضوء على حاجة السكان المتضررين إلى الدعم.

وبدوره ..قال المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "نيكيل سيث"، إن فريق المركز قد عمل خلال العام المنصرم بلا كلل لتزويد العالم برؤى دقيقة وفي الوقت المناسب حول تأثير الصراع على المباني والبنية التحتية في غزة.

وأضاف سيث: " كانت تحليلاتنا الموضوعية حيوية لجهود الاستجابة الإنسانية وتحسين فهم المجتمع الدولي لتأثير الصراع على البنية التحتية المدنية."

وأكد معهد التدريب والبحث أن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية سيواصل مراقبة الوضع عن كثب والتعاون مع الشركاء الإنسانيين والتنمويين للاستجابة للأزمة ودعم السكان المتضررين".