شكرا لقرائتكم خبر عن حالة من الذعر بعد سماع دوى انفجارات هزت تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن انفجارات هزت تل أبيب بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم البري على جنوب لبنان، بعد أيام من التوترات على الحدود الجنوبية.

وأضافت القناة أن العديد من المستوطنين الإسرائيليين سمعوا انفجارات ضخمة هزت وسط تل أبيب، وأعلن جيش الاحتلال التحقيق في تفاصيل الانفجارات التي هزت تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانفجارات كانت بسبب صاروخ فرط صوتي أطلق من اليمن تجاه وسط تل أبيب، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو قتلى حتى الآن، وأدت أصوات الانفجارات إلى لجوء آلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ.