شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة 4 آخرين بينهم 3 مسعفين فى مخيم بلاطة شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

استشهد فلسطينى وأصيب 4 آخرون بينهم 3 مسعفين، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاما)، عقب إصابته بجروح خطيرة بالفخذ والبطن، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

وأوضح الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، أنه تلقى بلاغا بوجود إصابات داخل منزل في حارة الحشاشين، وأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للموقع.

وأشار جبريل إلى أن 3 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر أصيبوا بالرصاص الحي جراء استهدافهم من قبل جنود الاحتلال بشكل متعمد، رغم التنسيق المسبق عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال محاولتهم إخلاء عدد من الإصابات في مخيم بلاطة، كما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال للمخيم.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة، قد اقتحمت المخيم وسط وصول المزيد من التعزيزات من جهة حاجز بيت فوريك، وانتشار في عدد من حارات المخيم.