شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية للمرة الثالثة فى محيط دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية للمرة الثالثة هذه الليلة في محيط دمشق، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وسائل إعلام سورية وقوع انفجارات هزت محيط العاصمة دمشق، للمرة الثالثة في أقل من ساعة.

وبحسب القاهرة الإخبارية فإن جيش الاحتلال أطلق نحو 8 صواريخ، باتجاه محيط العاصمة السورية دمشق.

وبالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على دمشق، يشن جيش الاحتلال هجومًا بريًا وجويًا على جنوب لبنان، إذ أعلن فجر اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة، تستهدف أهداف وبنى تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في القرى القريبة من الحدود.