شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم عين الحلوة فى صيدا جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان.

ويعتقد أن هذه هي الضربة الأولى على المخيم بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية منذ اندلاع الأعمال العدائية على الحدود بين لبنان وإسرائيل قبل عام تقريبا.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في محيط مدينة صيدا جنوبي لبنان، وأكدت الوسائل أن الغارة استهدفت منزل منير المقدح مسؤول كتائب شهداء الأقصى بلبنان.

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله"، في القرى القريبة من الحدود.