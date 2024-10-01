شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف الشريط الحدودى جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى شنت قصفا مدفعيا عنيفا استهدفت من خلاله الشريط الحدودي جنوبي لبنان.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان منذ قليل، إن الهجوم البري في جنوب لبنان، والذي أطلق عليه عملية "السهام الشمالية"، سيستمر وفقاً لتقييم الوضع، وبالتوازي مع "القتال في غزة، وفي ساحات أخرى".

وذكر البيان أن "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله"، في القرى القريبة من الحدود.