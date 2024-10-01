شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى يناشد المواطنين التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الصليب الأحمر في لبنان، مناشدة عاجلة للمواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ أرواح المصابين نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في البلاد بعد الاجتياح البرى، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وقد تعرضت قرى وبلدات جنوبية متاخمة للخط الأزرق، طوال الليل وحتى صباح اليوم، لقصف مدفعي مباشر، كما أطلق الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج والأودية والتلال المجاورة لبلدتي الناقورة وعلما الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلى ، صباح اليوم، على مبنى ومنزل في حي الذهبية في بلدة كفرتبنيت، ما أدى الى تدميرهما وإلحاق أضرار فادحة بالمنازل المجاورة والسيارات.

وكان الطيران المسير أغار ليلا، على بلدة الحوش بالقرب من مدينة صور، ما ادى الى تدمير محال تجارية دون وقوع إصابات.