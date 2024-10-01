شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل يتفقان على ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، إن الوزير لويد أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، واتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية لدى "حزب الله" على امتداد الحدود اللبنانية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الوزيرين أكدا على ضرورة وجود حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود.