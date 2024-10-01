شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: 100 ألف شخص نزحوا من لبنان إلى سوريا هربا من القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فليبو جراندي، أن عدد النازحين من لبنان إلى سوريا بلغ 100 ألف شخص هربًا من القصف الإسرائيلي على لبنان.



وقال جرندي - في تغريدة دونها عبر منصة "إكس" - "إن عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية بلغ 100 ألف شخص"، مُشيرًا إلى أن الأعداد تستمر في التدفق.



كما أشار إلى أن المفوضية تتواجد في أربع نقاط حدودية جنبًا إلى جنب مع السلطات اللبنانية لرصد أعداد النازحين واحتياجاتهم.