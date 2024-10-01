شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف مطار بيروت بغارات عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة "نوفوستي" الاخبارية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي امتد لمحيط مطار بيروت الدولي.

وأفادت بأن طائرات الاحتلال قصفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بثلاث غارات على الأقل، وامتدت الغارات لتصل الى محيط مطار بيروت الدولي.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا مناطق المريجة والرويس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أدرعي مساء الاثنين فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفر غلعادي، بناء على تقييم الوضع.

وذكر بيان الجيش أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ يوم 30 سبتمبر 2024 وينتهي في 6 أكتوبر 2024.

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن هذا الإعلان قد يكون تمهيدا لبدء عملية برية في الحرب مع لبنان.