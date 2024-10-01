شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: "الفرقة 98" تشارك فى العمليات البرية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، أن الفرقة 98 أو كما تعرف بـ "تشكيل النار" تشارك فى العمليات البرية فى جنوب لبنان بعدما تم سحبها من قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أنه "في الأسابيع الأخيرة، كان جنود الفرقة 98، بما في ذلك جنود من المظليين والكوماندوز والألوية السابعة، يستعدون لعمليات محدودة ومحلية ومستهدفة في جنوب لبنان بدأت ليل أمس الاثنين"، موضحا أنه خلال هذه الأسابيع، تمت الموافقة على الخطط وتدرب الجنود في الساحة الشمالية، وذلك بعد أشهر عديدة من العمل في قطاع غزة، مشيرا إلى أنهم يعملون الآن في الساحة الشمالية بعد إجراء التعديلات اللازمة للقتال في لبنان.

وتضم الفرقة 98 ما يقرب من 10 آلاف إلى 20 ألف جندي من ألوية المظليين والكوماندوز وغيرها من الوحدات الخاصة وتُوكل إليها المهمات الصعبة والمُعقّدة.