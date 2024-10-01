شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يركز الضربات الصاروخية على المناطق الجنوبية من العاصمة دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبا عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يركز الضربات الصاروخية على المناطق الجنوبية من العاصمة دمشق.

كما أطلق جيش الاحتلال نحو 8 صواريخ باتجاه محيط العاصمة السورية دمشق.

وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بأن الدفاعات الجوية اعترضت أهدافا معادية فوق محيط العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من الجولان المحتل استهدفت بعض المواقع جنوب غرب دمشق.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان منذ قليل، إن الهجوم البري في جنوب لبنان، والذي أطلق عليه عملية "السهام الشمالية"، سيستمر وفقاً لتقييم الوضع، وبالتوازي مع "القتال في غزة، وفي ساحات أخرى".

وذكر البيان أن "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".



أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بدء عملية عسكرية مركزة في جنوب لبنان، ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله"، في القرى القريبة من الحدود.