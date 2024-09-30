شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدين العدوان الإسرائيلي الجديد على مدينة الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة، باعتباره انتهاكاً جديداً لسيادة الأراضي اليمنية، ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية .



وحمل المصدر - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" - إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراتها الجوية الجديدة بما في ذلك تعميق الأزمة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني .



وجدد المصدر تحذيره لإسرائيل وللنظام الإيراني ومليشياته من خطورة جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد، وتحويل أراضيها إلى ساحة لحروبهما العبثية والمشاريع التخريبية، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل حماية الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من الويلات والمآسي