شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يكلف بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات الرئاسة فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، وعضوية 14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر 2024 .

يأتي ذلك تلبية للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية، وفي ضوء حرص الجامعة العربية على مدار السنوات الماضية على دعم مسيرة الديمقراطية في الجمهورية التونسية وحق الشعب التونسي في ممارسة حقوقه الديمقراطية من خلال ملاحظة مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الاثنين، أن البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد لقاءات مع مختلف الأطراف التونسية المعنية بالانتخابات وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف الإطلاع على الجهود المبذولة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام .

وستصدر البعثة بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية الانتخاب عند انتهائها من عملية المراقبة، على أن تصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، متضمناً ملاحظاتها التفصيلية حول العملية الانتخابية والتوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، والذي سيرسل لاحقاً إلى الجهات المعنية في الجمهورية التونسية.