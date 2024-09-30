شكرا لقرائتكم خبر عن وزير اقتصاد لبنان: نشكر أشقاءنا العرب.. المساعدات فى طريقها إلينا والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، عبر حسابه الرسمى على منصة إكس: نتوجه بالشكر إلى الدول والشعوب العربية الشقيقة كافة، مصر ، قطر، العراق، الأردن، الجزائر، على كل أشكال الدعم التي تقدم لنا في إطار دعم لبنان، لاجتياز هذه الفترة العصيبة والحفاظ عليه ضمن الحضن العربي.

أضاف سلام: نؤكد بناءً لتحركنا ولقاءاتنا سفراء الدول العربية والإقليمية العاملة في لبنان أن المساعدات الإنسانية والإغاثية في طريقها إلينا، طالبةً إبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على المستجدات على الصعد كافة".

وأكد سلام، أن هذه المرحلة هي مرحلة الدعم للبنان الصمود دولةً وشعباً في وجه المستجدات الطارئة على الساحة اللبنانية لاجتياز هذه الظروف القاسية والاستثنائية التي تعصف بالبلاد.



