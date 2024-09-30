شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل يعقد اجتماعا استثنائيا غير رسمى لوزراء خارجية أوروبا لبحث الوضع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبى أن مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل سيعقد اجتماعا استثنائيا غير رسمى لوزراء خارجية التكتل فى وقت لاحق اليوم الاثنين، لبحث الوضع فى لبنان.

وأعلن وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو - فى تصريح أثناء سفره إلى بيروت، ونقله موقع (زون بورص) الفرنسي اليوم - إطلاق مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 10 ملايين يورو لدعم عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الصليب الأحمر اللبناني.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أنه "في مواجهة تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، تقف فرنسا إلى جانب لبنان وتظل ملتزمة بحماية المدنيين وأمن مواطنيه".

وكان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي قد سلم أيضا 12 طنا من الأدوية والمعدات الطبية نقلتها طائرة وزارة القوات المسلحة الفرنسية إلى وزير الصحة اللبناني مساء أمس الأحد.. كما دعت فرنسا أول أمس السبت، إلى وقف فوري للضربات الإسرائيلية في لبنان، معربة عن معارضتها لأي عملية برية في البلاد.