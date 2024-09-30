شكرا لقرائتكم خبر عن 3غارات اسرائيلية تستهدف مفترق الخيام والوزانى واطراف بساتين سردا بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى، بثلاث غارات من مسيرة،الأولى دراجة نارية عند مفترق الخيام، ما أسفر عن سقوط شهيدين سوريين .

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الإثنين،أن الغارة الثانية،استهدفت مركزا للجيش في الوزاني، ما أدّى إلى إصابة عسكري بشظايا، نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج، أما الثالثة فاستهدفت دراجة نارية على أطراف بساتين سردا ، أسفرت عن إصابة سوريين .

