شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يهاجم مواقع الدعم السريع فى الخرطوم لليوم الخامس على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

واصل الجيش السوداني، اليوم الاثنين، شن هجومه على مواقع تمركز قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وبدأ هجوما جويا على مناطق سيطرة الدعم السريع، لليوم الخامس على التوالي، وفقا لوسائل إعلام سودانية.

ونفذ الجيش سلسلة من الغارات الجوية، في الأحياء الجنوبية من العاصمة، وأحياء جنوب شرق الخرطوم، فيما شهد محيط سلاح المدرعات اشتباكات متقطعة في ساعات الصباح الأولى.

وبدأت القوات المسلحة السودانية، عملية عسكرية موسعة، الخميس الماضى، إذ اندلعت معارك عنيفة في الخرطوم، وشن الجيش السوداني عملية عسكرية استهدفت مناطق في وسط وغرب وجنوب الخرطوم، والتي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وكشفت وسائل إعلام سودانية، أن الاشتباكات بدأت في الثانية صباحا، في محيط منطقة المقرن غربي الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، فيما واصل الطيران الحربى التابع للجيش السوداني، التحليق بكثافة فوق سماء أم درمان.

وكشفت وسائل الإعلام، تنفيذ غارات جوية استهدفت مقر الاستراتيجية بالمقرن في الخرطوم الذي استولت عليه قوات الدعم السريع من الجيش في يونيو 2023، وكشفت مصادر عن أنه تم سماع أصوات الاشتباكات ورؤية أعمدة الدخان، في وسط الخرطوم بالسوق العربي ومقر القيادة العامة للجيش، فضلا عن سلاح الإشارة التابع للجيش.

وكشف شهود عيان، أن الجيش السودانى، قد قصف من شمالي أم درمان بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في الخرطوم بحري وتصاعد الدخان من الازيرقاب والحلفايا شمالي الخرطوم بحري بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش.