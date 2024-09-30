شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: لبنان يشهد أكبر عملية نزوح فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر فى بيروت، سالى عون، إن لبنان يشهد أكبر عملية نزوح فى تاريخه، على خلفية نزوح مليون شخص داخل البلاد، جراء القصف الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية.

وأضافت عون، فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز"عربية اليوم الاثنين، أن أولوياتنا هى معالجة جرحى الحرب والعمل على حماية المدنيين من خلال دورنا كوسيط محايد، لحث الأطراف على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية.

ونوهت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت مساعدات وحصصا غذائية ومستلزمات نظافة شخصية إلى مراكز الإيواء، كما دعمت مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال توفير الأدوية للأمراض المزمنة والمستلزمات لمعالجة الجروح.. قائلة :"ونحن في سبيل استقطاب فريق طبي خاص بمستشفى رفيق الحريري الحكومي لمعالجة جرحى الحروق".

وأشارت إلى أنه تم التركيز على المناطق الحدودية ورفع جاهزية المستشفيات وإصلاح مضخات المياه في جنوب لبنان، قائلة :" إننا على تواصل مع وزارة الصحة اللبنانية، للعمل ضمن فريق متكامل كجزء من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ".

وحول التحديات التي تواجه طواقم الصليب الأحمر اللبناني العاملة على الأرض، قالت إن :"أبرز التحديات هي تغير نوع الاحتياجات، وضرورة الحصول على الأمن والمساحة للقيام بأعمالنا بكل أمان خبرتنا في اللجنة الدولية على مدى 60 عاما من العمل الإنساني منحتنا القدرة للوصول إلى مناطق النزاع الأساسية وتقديم المساعدات".

